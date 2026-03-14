Mudik Lebaran, 638 Ribu Tiket Kereta Daop 1 Jakarta Ludes Terjual

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |19:30 WIB
Mudik Lebaran, 638 Ribu Tiket Kereta Daop 1 Jakarta Ludes Terjual
Kereta Api (Foto: Dok)
JAKARTA - Tiket kereta api untuk masa angkutan Lebaran 2026 terus diburu masyarakat. KAI Daop 1 Jakarta mencatat lebih dari 600 ribu tiket yang ludes terjual untuk periode keberangkatan Maret hingga April.

Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan angka tersebut mencakup sekitar 55 persen dari total kuota tiket yang disediakan.

"Jadi untuk KA jarak jauh dari tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 1 April, total 638 ribu lebih tiket sudah dipesan oleh masyarakat atau okupansinya sekitar 55 persen dari total kapasitas 880 ribu yang tadi disediakan," ungkap Franoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026).

Namun, Franoto menyebut angka ini akan terus bertambah mengingat penjualan masih dibuka secara daring maupun luring. "Total penumpangnya untuk hari ini 49.895 penumpang. Ini kan masih dinamis sifatnya seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung," katanya.

Selain kereta reguler dan tambahan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memfasilitasi pemudik dengan program angkutan motor gratis. Hal ini dilakukan guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya.

Berita Terkait
Polisi Akan Terapkan Contraflow di KM 47 Tol Japek jika Kendaraan Pemudik Melonjak
Arus Lalin Mudik di Tol Cikampek Terpantau Lengang
Mudik Lebaran, KAI Ungkap 51 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta Besok
112 Bus Angkut 800 Pemudik dari Terminal Pulo Gebang
Sopir Bus di Terminal Kampung Rambutan Dites Urine, Ini Hasilnya
Jelang Mudik Lebaran, Lalin di Kalimalang Ramai Lancar
