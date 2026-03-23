Arus Balik Lebaran Dimulai, Daop 1 Jakarta Prediksi 50 Ribu Penumpang Tiba Setiap Hari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |10:46 WIB
JAKARTA - KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memprediksi arus balik Lebaran 2026 akan berlangsung mulai hari ini hingga 1 April 2026. Kedatangan penumpang di stasiun yang dikelola Daop 1 Jakarta diprediksi lebih tinggi dibandingkan keberangkatan.

1. Arus Balik Lebaran

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan volume kedatangan penumpang diprakirakan mencapai 45 ribu hingga 51 ribu per hari.

“Pada hari ini, 23 Maret 2026, tercatat sebanyak 51.015 penumpang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta, lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang mencapai 43.992 penumpang. Tren ini akan terus berlangsung hingga mendekati akhir masa angkutan Lebaran,” kata Franoto dalan keterangannya, Senin (23/3).

Menurutnya, kedatangan tertinggi penumpang diperkirakan terjadi pada periode 23-29 Maret 2026, dengan volume harian berkisar antara 48 hingga 51 ribu penumpang. Angka ini secara bertahap akan menurun hingga 1 April 2026, tapi tetap dalam volume yang signifikan.

Kedatangan penumpang di periode arus balik ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa timur, DI Yogyakarta, serta Jawa Barat. Sementara tujuan favorit pelanggan selama periode angkutan Lebaran antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember.

Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi Kereta Api, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 88 perjalanan KA Jarak Jauh. Terdiri dari 68 KA reguler, 13 KA tambahan dari Gambir, dan 7 KA tambahan dari Pasarsenen.

“KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan, khususnya pada masa arus balik ini. Kami mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, serta kenyamanan perjalanan,” ujarnya.
 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208383/menhub_dudy_purwagandhi-sXp0_large.jpg
Menhub Imbau Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Lebaran Tanggal 24, 28, dan 29 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208370/mudik-CZjX_large.jpg
Besok Puncak Arus Balik Lebaran, Pemudik Diimbau Manfaatkan WFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement