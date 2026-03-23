Arus Balik Lebaran Dimulai, Daop 1 Jakarta Prediksi 50 Ribu Penumpang Tiba Setiap Hari (Ari Sandita)

JAKARTA - KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memprediksi arus balik Lebaran 2026 akan berlangsung mulai hari ini hingga 1 April 2026. Kedatangan penumpang di stasiun yang dikelola Daop 1 Jakarta diprediksi lebih tinggi dibandingkan keberangkatan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan volume kedatangan penumpang diprakirakan mencapai 45 ribu hingga 51 ribu per hari.

“Pada hari ini, 23 Maret 2026, tercatat sebanyak 51.015 penumpang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta, lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang mencapai 43.992 penumpang. Tren ini akan terus berlangsung hingga mendekati akhir masa angkutan Lebaran,” kata Franoto dalan keterangannya, Senin (23/3).

Menurutnya, kedatangan tertinggi penumpang diperkirakan terjadi pada periode 23-29 Maret 2026, dengan volume harian berkisar antara 48 hingga 51 ribu penumpang. Angka ini secara bertahap akan menurun hingga 1 April 2026, tapi tetap dalam volume yang signifikan.

Kedatangan penumpang di periode arus balik ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa timur, DI Yogyakarta, serta Jawa Barat. Sementara tujuan favorit pelanggan selama periode angkutan Lebaran antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember.

Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi Kereta Api, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 88 perjalanan KA Jarak Jauh. Terdiri dari 68 KA reguler, 13 KA tambahan dari Gambir, dan 7 KA tambahan dari Pasarsenen.

“KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan, khususnya pada masa arus balik ini. Kami mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, serta kenyamanan perjalanan,” ujarnya.



