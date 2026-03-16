51 Ribu Penumpang Berangkat dari Daop 1, Stasiun Gambir Paling Padat

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |16:30 WIB
Stasiun Gambir (foto: Okezone)
JAKARTA – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, mulai dipadati pemudik yang hendak berangkat ke kampung halaman pada H-4 Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah, Senin (16/3/2026) siang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, area ruang tunggu keberangkatan dipadati pemudik yang tengah menunggu kedatangan kereta api. Koper hingga tas besar tampak berada di sekitar para penumpang.

Sambil menunggu keberangkatan, sejumlah pemudik juga memanfaatkan layanan face recognition yang memungkinkan penumpang melakukan proses boarding tanpa harus menunjukkan tiket maupun kartu identitas seperti KTP. Layanan ini hanya memerlukan pemindaian wajah penumpang yang telah terdaftar.

Selain petugas dari KAI, sejumlah anggota Pramuka juga turut diterjunkan untuk membantu memberikan layanan kepada para pemudik.

Berdasarkan data yang diterima dari Humas KAI Daop 1 Jakarta, jumlah penumpang yang berangkat pada Senin (16/3/2026) dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 mencapai 51.584 orang.

Khusus di Stasiun Gambir, tercatat sebanyak 17.198 penumpang akan melakukan perjalanan menuju berbagai daerah dari stasiun tersebut.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207240//gojek-BMzh_large.jpg
Mudik Lebaran 2026, 3.000 Driver Ojol Berangkat Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/622/3207005//asn-AcVQ_large.jpg
4 Fakta WFA PNS dan Swasta Dimulai Hari Ini 16-17 dan 25-27 Maret 2026, Tetap Kerja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207133//kapolda_jabar_irjen_rudi_setiawan-JWql_large.jpg
Kapolda Jabar Perintahkan Tilang Truk Sumbu Tiga saat Arus Mudik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207137//wakapolda_jawa_barat_brigjen_adi_vivid_agustiadi_bachtiar-FsR9_large.jpg
Wakapolda Jabar Razia Truk Sumbu 3 di Sumedang, 85 Kendaraan Melanggar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207131//pemudik_di_kalimalang-caM6_large.jpg
H-6 Lebaran, Pemudik Motor Mulai Padati Jalan Kalimalang Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207122//pemudik_di_terminal_pulo_gebang-dT2N_large.jpg
Malam Ini, 2.994 Pemudik Tinggalkan Jakarta Lewat Terminal Pulo Gebang
