Arus Balik, Polisi Siapkan Jasa Bengkel Gratis Kendaraan Mogok di Lingkar Gentong

TASIKMALAYA - Pemudik yang mengalami masalah pada kendaraannya saat melintasi tanjakan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, bakal mendapat layanan bengkel dari rekanan pihak Polres Tasikmalaya Kota. Inisiatif dari kepolisian setempat ini sebagai langkah preventif atas risiko kendaraan mogok yang tak kuat melewati tanjakan terjal Lingkar Gentong.

"Tentunya kami dari awal sudah mempersiapkan dan sudah berkoordinasi dengan bengkel-bengkel di sekitar, ataupun warga-warga yang berada di sekitar, ataupun kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Garut, kecamatan yang memiliki bengkel besar," kata Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Riki Kustiawan saat ditemui di Pos Lantas Letter U Lingkar Gentong, Kamis (26/3/2026).

Riki menekankan permasalahan seperti kampas kopling terbakar mendominasi penyebab kendaraan mogok, selain memang ada kendaraan yang over heat sehingga berakibat fatal sampai turun mesin.

"Jadi kemarin tertangani untuk kendaraan-kendaraan yang habis kopling," klaim Riki.

"Tidak (dipungut biaya). Karena ada yang hanya pembelian sparepart. Kalau jasa se-ala kadarnya ngasih," tambah Riki saat ditanya biaya layanan montir.

Perlu diketahui, sejumlah kendaraan roda empat yang melintasi Lingkar Gentong tampak kesulitan menanjak hingga akhirnya mogok di tengah tanjakan. Tak kuatnya sebagian mobil menanjak dipicu dari kemacetan yang mengular dari Simpang Sukamantri saat momen arus balik.

Di tanjakan Lingkar Gentong, terlihat kendaraan mulai roda dua, roda empat hingga bus mewarnai kemacetan di tanjakan Lingkar Gentong. Santer terendus aroma kopling terbakar lantaran dihadapi tanjakan terjal panjang.