7.144 Pemudik Tiba di Terminal Kampung Rambutan saat Puncak Arus Balik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |21:32 WIB
7.144 Pemudik Tiba di Terminal Kampung Rambutan saat Puncak Arus Balik (Dok Okezone/Puteranegara Batubara)
JAKARTA - Puncak arus balik Lebaran sudah terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Jaktim) pada H+4 Lebaran atau Rabu, 25 Maret 2026. Ribuan orang tiba dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera. 

Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain mengungkapkan, pada puncak arus balik tercatat ada 7.144 orang yang masuk ke wilayah Jakarta melalui lokasi perhentian bus ini. 

"Puncak arus balik kemarin, pada 25 Maret 2026 sebanyak 7.144 orang," kata Revi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2026). 

Sementara itu, sebanyak 2.257 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur  pada momen arus balik Lebaran H+5 hari ini. 

"Penumpang sampai pukul 12.00 tiba 2257 orang hari ini," ujar Revi.

