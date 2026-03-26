Arus Balik, 2.257 Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan Hari Ini (Puteranegara Batubara)

JAKARTA - Sebanyak 2.257 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Jaktim) pada momen arus balik Lebaran H+5 hari ini, Kamis (26/3/2026).

"Penumpang sampai pukul 12.00 tiba 2257 orang hari ini," kata Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain di kantornya.

Penumpang yang tiba kebanyakan berasal dari daerah, Surabaya, Malang, DIY, Tegal, Purwokerto, Pekalongan, Cilacap, Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Padang, Palembang, dan Lampung.

Menurut Revi, jumlah penumpang pada hari ini diprediksi tidak sebanyak pada kemarin, Rabu 25 Maret 2026.

Sementara itu, jumlah bus yang tiba pada arus balik Lebaran hari ini tercatat ada 81. Kemungkinan, kata Revi, baik jumlah penumpang maupun angkutan sampai malam nanti bakal terus meningkat.

"Jumlah bus yang tiba hari ini, 81 bus. Kemungkinan akan terus bertambah kemungkinan penumpang tiba pada hari ini 4 ribu lebih," tutur Revi.



(Erha Aprili Ramadhoni)

