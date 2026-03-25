Puncak Arus Balik Lebaran Pertama di Kampung Rambutan Diprediksi Terjadi Hari Ini

JAKARTA – Puncak arus balik Lebaran gelombang pertama di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Jaktim), diprediksi terjadi pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

“Diperkirakan hari ini puncak pertama,” kata Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, di kantornya, Jakarta.

Revi menuturkan, berdasarkan data sementara hingga pukul 11.00 WIB, jumlah penumpang yang tiba di Kampung Rambutan mencapai 4.103 orang.

Menurut Revi, puncak arus balik gelombang pertama hari ini diperkirakan bakal mencapai lebih dari 6 ribu penumpang yang tiba di Terminal Kampung Rambutan.

“Mencapai 6 ribu lebih karena jam 11 penumpang tiba 4.103 orang. Diperkirakan sampai pukul 24.00 akan bertambah bisa capai 6 ribu orang,” ujar Revi.