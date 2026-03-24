Arus Balik Lebaran, Ribuan Pemudik Tiba di Terminal Kampung Rambutan

JAKARTA - Arus balik Lebaran 2026 mulai terlihat di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, pada H+3 Lebaran. Hingga Selasa (24/3/2026) siang, jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan telah mencapai ribuan orang.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengatakan berdasarkan data sementara hingga pukul 11.00 WIB, jumlah penumpang yang tiba terus mengalami peningkatan.

“Pada H+3 Lebaran 2026, hingga pukul 11.00 WIB, jumlah penumpang yang tiba sudah mencapai 2.501 orang,” ujar Revi saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2026).

Ia memperkirakan angka tersebut masih akan terus bertambah hingga malam hari.

“Diperkirakan jumlah penumpang yang tiba bisa mencapai 4.000 orang hingga pukul 24.00 WIB,” lanjutnya.

Revi juga menyebut puncak arus balik diprediksi terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 25 Maret dan 29 Maret 2026.

Pada periode tersebut, jumlah penumpang yang tiba diperkirakan meningkat signifikan.

“Pada puncaknya, jumlah penumpang bisa mencapai lebih dari 6.000 orang,” katanya.