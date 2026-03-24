Arus Balik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Penumpang Jangan Turun di Pinggir Jalan!

JAKARTA - Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengimbau penumpang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) agar tidak turun di pinggir jalan saat tiba di Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan pada arus balik Lebaran 2026.

“Juga saya harapkan penumpang yang dari daerah jangan turun di pinggir jalan ya, karena memang di terminal kita sudah menyiapkan juga petugas keamanan dan juga petugas medis,” ujar Revi saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2026).

Pihaknya juga telah menyediakan pelayanan kesehatan untuk para penumpang yang habis menempuh perjalanan jauh.

Petugas medis dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Puskesmas Jakarta Timur, hingga Sudin Kesehatan Jakarta Timur telah disiagakan di dalam terminal, termasuk ambulans untuk kondisi darurat.

Selain itu, pihak terminal juga bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Ciracas untuk rujukan ke rumah sakit apabila dibutuhkan.

“Apabila perlu rujukan maka kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Ciracas apabila penumpang membutuhkan untuk rujukan ke rumah sakit, maka akan kita bantu dengan ambulans begitu,” jelasnya.

Menurutnya, penumpang diharapkan turun langsung di dalam terminal demi keselamatan dan kenyamanan.