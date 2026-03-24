Puncak Arus Balik, 285 Ribu Kendaraan Diprediksi Padati Tol Transjawa

JAKARTA – Sebanyak 285 ribu kendaraan diperkirakan akan melintas melalui Tol Transjawa saat puncak arus balik Lebaran pada Selasa (24/3/2026), demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

“Dapat kami sampaikan bahwa perkiraan sebagaimana tadi disampaikan Pak Kapolri, hari ini kemungkinan akan terjadi arus balik dengan jumlah kendaraan diperkirakan sebanyak 285.000,” kata Dudy saat menghadiri seremoni flag off pembukaan rekayasa lalu lintas one way nasional di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa.

Ia menjelaskan, jumlah kendaraan pada arus balik kali ini diprediksi lebih tinggi dibandingkan saat arus mudik tanggal 18 Maret lalu yang mencapai 270 ribu kendaraan.

Untuk menghindari kemacetan panjang, pemerintah melakukan skema buka-tutup di sejumlah titik istirahat (rest area).

“Ada beberapa rest area yang diberlakukan buka-tutup, yaitu rest area 62B dan 52B. Itu dilakukan dengan harapan supaya tidak terjadi kepadatan, mengingat pada saat kepulangan arus mudik kemarin dengan jumlah 270 ribu kendaraan terjadi kepadatan,” ujarnya.