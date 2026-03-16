HOME NEWS NASIONAL

Menhub Pastikan Arus Mudik Lebaran 2026 Masih Sesuai Prediksi

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |06:36 WIB
Menhub Pastikan Arus Mudik Lebaran 2026 Masih Sesuai Prediksi
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
CILEGON – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memastikan bahwa arus mudik Lebaran 2026 masih berjalan sesuai prediksi. Hal tersebut diungkapkan Dudy usai meninjau Pelabuhan Merak pada Senin (16/3/2026).

“Di luar prediksi? Kita sebenarnya sejauh ini melihat bahwa semua berjalan sebagaimana yang kita prediksi,” kata Dudy.

Ia menyebut, berbagai skema telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari skema Work From Anywhere secara bertahap yang membuat eskalasi mudik masyarakat berjalan lebih teratur.

“Karena ada pemberlakuan work from anywhere, kita berharap distribusi penumpang bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian masyarakat juga bisa merencanakan dengan baik,” ucapnya.

Langkah tersebut juga didukung dengan penerapan tarif tunggal di Pelabuhan Merak, sehingga tidak ada penumpukan di salah satu tipe pelabuhan, baik eksekutif maupun reguler.

H-5 Arus Mudik Lebaran, Antrean Kendaraan Kembali Terjadi di Pelabuhan Merak
