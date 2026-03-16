H-5 Arus Mudik Lebaran, Antrean Kendaraan Kembali Terjadi di Pelabuhan Merak

CILEGON – Antrean kendaraan kembali terjadi di Pelabuhan Merak tipe eksekutif pada Senin (16/3/2026), bertepatan dengan H-5 Hari Raya Idul Fitri 1477 Hijriah.

Menurut pantauan iNews Media Group, kepadatan kendaraan terjadi sekitar pukul 03.40 WIB, di mana ratusan kendaraan roda empat, baik pribadi maupun umum, memenuhi kantong parkir yang telah disediakan untuk menunggu giliran masuk ke pelabuhan dan naik ke kapal.

Dengan barang bawaan yang cukup besar dan diikat di bagian atap, ratusan kendaraan itu memenuhi delapan lajur kantong parkir atau buffer zone untuk mengantre dengan tertib menuju jalur masuk kapal yang telah disediakan di setiap lajurnya.

Volume kendaraan terus bertambah dengan datangnya kendaraan baru yang menggantikan posisi kendaraan sebelumnya yang telah masuk terlebih dahulu ke kapal. Banyak pemudik memilih keluar mobil untuk menghirup udara segar sejenak atau sekadar merokok sambil menunggu giliran masuk.

Berdasarkan data terakhir dari pihak ASDP Cabang Utama Merak pada Minggu (15/3/2026), tercatat sebanyak 48.286 penumpang telah menyeberangi Selat Sunda melalui tiga titik utama, yakni Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegoro, hanya dalam kurun waktu 12 jam, mulai pukul 00.00 hingga 12.00 WIB.

Hal itu terlihat dari arus kendaraan yang memadati area pelabuhan, di mana tercatat ada 4.446 kendaraan roda dua, 6.544 kendaraan roda empat, serta 296 bus yang turut diberangkatkan menuju Bakauheni.

Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi mengingat pemerintah telah memprediksi bahwa puncak arus mudik Lebaran akan berlangsung pada 16 hingga 17 Maret 2026.

(Rahman Asmardika)

