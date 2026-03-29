Arus Balik Lebaran, Ribuan Pemudik Kembali ke Jakarta dari Terminal Kampung Rambutan

JAKARTA - Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain menyebut, pada H+7 Idul Fitri 1447 H/2026, sebanyak 4 ribu lebih pemudik kembali ke Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan.

"Data berdasarkan pukul 14.00 WIB, ada sebanyak 4.330 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan dengan jumlah bus tiba 122 unit kendaraan," ujarnya pada wartawan, Minggu (29/3/2026).

Jumlah tersebut kata dia, menurun dibandingkan pada H+3 ataupun H+4 Lebaran 2026, dimana pada H+3 Lebaran ada sebanyak 7.144 penumpang tiba dengan jumlah bus 217 unit. Sedangkan pada H+4 Lebaran ada sebanyak 5.896 penumpang tiba dengan jumlah bus 215 unit.

"Lalu, untuk bus berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ada sebanyak 60 unit kendaraan dengan jumlah penumpang 793 orang," katanya.

Dia menambahkan, dibandingkan tahun sebelumnya pada H+7 Lebaran 2025 lalu, jumlah penumpang di tahun ini mengalami penurunan.

“Pasalnya, pada H+7 Lebaran tahun lalu ada sebanyak 6.532 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

