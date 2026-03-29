Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Lebaran, Ribuan Pemudik Kembali ke Jakarta dari Terminal Kampung Rambutan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |17:18 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain menyebut, pada H+7 Idul Fitri 1447 H/2026, sebanyak 4 ribu lebih pemudik kembali ke Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan.

"Data berdasarkan pukul 14.00 WIB, ada sebanyak 4.330 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan dengan jumlah bus tiba 122 unit kendaraan," ujarnya pada wartawan, Minggu (29/3/2026).

Jumlah tersebut kata dia, menurun dibandingkan pada H+3 ataupun H+4 Lebaran 2026, dimana pada H+3 Lebaran ada sebanyak 7.144 penumpang tiba dengan jumlah bus 217 unit. Sedangkan pada H+4 Lebaran ada sebanyak 5.896 penumpang tiba dengan jumlah bus 215 unit.

"Lalu, untuk bus berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ada sebanyak 60 unit kendaraan dengan jumlah penumpang 793 orang," katanya.

Dia menambahkan, dibandingkan tahun sebelumnya pada H+7 Lebaran 2025 lalu, jumlah penumpang di tahun ini mengalami penurunan.

“Pasalnya, pada H+7 Lebaran tahun lalu ada sebanyak 6.532 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement