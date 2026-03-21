Arus Mudik Landai, Polri Siaga Hadapi Gelombang Arus Balik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |20:10 WIB
Mudik Lebaran (foto: Okezone)
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 hingga hari ke-9 berjalan aman dan kondusif. 

Berdasarkan laporan periode Jumat (20/3/2026) pukul 18.00 WIB hingga Sabtu (21/3/2026) pukul 06.00 WIB, tidak terdapat kejadian menonjol yang mengganggu stabilitas kamtibmas.

Di bidang lalu lintas, tercatat 260 kejadian kecelakaan, dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat, dan 272 orang luka ringan. Total kerugian materiil mencapai Rp695,7 juta. Polri pun terus mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Sementara itu, volume arus lalu lintas keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 48.440 kendaraan, atau turun 13,86 persen dibandingkan kondisi normal. Adapun arus masuk Jakarta tercatat 20.519 kendaraan, atau turun 56,42 persen dibandingkan kondisi normal.

Seiring kondisi lalu lintas yang cenderung landai dan terkendali, Korps Lalu Lintas Polri resmi menghentikan penerapan rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah melalui evaluasi bersama dan proses sosialisasi kepada masyarakat.

Juru Bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Jansen Avitus Panjaitan, menyebut penghentian one way dilakukan karena kondisi arus kendaraan telah kembali normal.

“Berdasarkan hasil evaluasi, arus lalu lintas terpantau landai dan terkendali, sehingga rekayasa one way nasional dihentikan dan arus kendaraan kembali normal dua arah,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).

 

Kapolri: Jumlah Pemudik 2026 Naik Dibanding Tahun Lalu 
Kapolri Ungkap Angka Kecelakaan dan Fatalitas Mudik Lebaran 2026 Menurun
Lonjakan Mudik, Volume Kendaraan di 4 Tol Regional Nusantara Tembus 507 Ribu
Meski Jumlah Pemudik Turun, Perputaran Uang Lebaran Tembus Rp148 Triliun
One Way Nasional Dihentikan, Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Terlewat
Terminal Kampung Rambutan Sepi Pemudik
