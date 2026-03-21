Pemudik Cilegon-Nganjuk Ini Ungkap Trik Akali Mahalnya Tiket Mudik

CIREBON - Lonjakan harga tiket transportasi menjelang Lebaran membuat sejumlah pemudik memutar otak agar tetap bisa pulang kampung. Salah satunya dengan cara estafet perjalanan.

1. Trik Pemudik

Hal itu dilakukan Sagita Christiawan, pemudik asal Cilegon yang hendak menuju Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemui di Terminal Harjamukti Cirebon, Sagita mengaku memilih perjalanan estafet demi menekan ongkos.

“Saya naiknya estafet, dari Cilegon naik kereta ke Bekasi Timur, lalu lanjut lagi sampai ke Cirebon,” ujarnya, dikutip Sabtu (21/3/2026).

Menurut Sagita, harga tiket langsung menuju Jawa Timur naik signifikan menjelang Lebaran. Ia menyebut, harga tiket yang biasanya sekitar Rp410 ribu bisa melonjak hingga Rp1,1 juta.

“Naiknya bisa sampai 120 sampai 130 persen,” katanya.