HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mudik Lebaran 2026, 191 Ribu Pemudik Diberangkatkan dari Bandara Soetta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |10:28 WIB
Mudik Lebaran 2026, 191 Ribu Pemudik Diberangkatkan dari Bandara Soetta
JAKARTA - Puncak arus mudik Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sudah terjadi. Ratusan ribu warga sudah terbang ke kampung halamannya masing-masing melalui transportasi udara ini. 

1. Arus Mudik di Bandara Soetta

Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Tjahyono Saputro, selaku Kasatgas Humas Ops Ketupat 2026 mengklaim secara umum kondisi arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta berjalan lancar dan terkendali.

“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan kami di Terminal 1, 2, dan 3, arus mudik berjalan dengan baik. Tercatat sekitar 191 ribu penumpang telah diberangkatkan melalui kurang lebih 1.200 penerbangan. Pelayanan yang diberikan petugas juga sudah cukup optimal sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik,” katanya dikutip, Jumat (20/3/2026).

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi layanan yang dihadirkan, termasuk dukungan mobil antarterminal bagi penumpang yang membutuhkan.

“Ini menjadi bentuk pelayanan tambahan yang sangat membantu masyarakat, khususnya bagi penumpang yang harus berpindah terminal. Kami melihat ini mendapat respons positif dari masyarakat,” tuturnya.

Polri berharap seluruh rangkaian Operasi Ketupat 2026, khususnya di sektor transportasi udara, dapat terus berjalan aman dan lancar hingga akhir masa operasi.

“Mudah-mudahan sampai selesainya operasi ini, seluruh pelayanan penerbangan dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

