100 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali, Arus Mudik Mulai Melandai

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |20:35 WIB
100 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali (foto: Okezone)
JAKARTA - Memasuki H-2 Lebaran pada Kamis (19/3/2026), arus mudik di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) masih terpantau ramai lancar hingga malam hari. 

Berdasarkan data terbaru yang diterima Okezone, hingga pukul 19.00 WIB, tercatat sekitar 100 ribu kendaraan telah melintasi eks Gerbang Tol Cikopo menuju arah Cirebon.

Meski demikian, volume kendaraan tersebut mengalami penurunan sekitar 2,7 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya. Secara umum, rata-rata volume kendaraan yang melintas mencapai sekitar 5.200 kendaraan per jam sepanjang hari.

Memasuki malam hari, arus lalu lintas mulai menunjukkan penurunan. Pada pukul 19.00 WIB, jumlah kendaraan yang melintas tercatat sekitar 3.700 kendaraan per jam.

Kondisi ini menandakan arus mudik mulai melandai setelah sebelumnya mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Dari sisi layanan, pengelola tol menerapkan sistem buka-tutup secara situasional di sejumlah rest area, menyesuaikan dengan kapasitas parkir dan kondisi di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di area istirahat selama periode arus mudik.

 

