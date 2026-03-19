One Way Berimbas Bikin Telat Keberangkatan Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan

JAKARTA - Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengungkapkan bahwa kebijakan sistem satu arah (one way) di jalan tol berdampak pada keterlambatan jadwal keberangkatan bus.

“Ya, ada keterlambatan, tapi hanya sebentar,” kata Revi, Kamis (19/3/2026).

Menurut Revi, keterlambatan terjadi karena banyak bus yang kembali ke Jakarta harus menggunakan jalur non-tol. Hal tersebut menyebabkan hambatan dalam perjalanan.

Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak terlalu berdampak pada lonjakan penumpang di terminal.