Menko AHY Pantau Transportasi Nasional, Pastikan Mudik Lebaran 2026 Aman dan Terkendali

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan kesiapan transportasi nasional jelang arus mudik Lebaran 2026 tetap aman dan terkendali.

Pemantauan dilakukan langsung dari Command Center Kementerian Perhubungan, pada Selasa 17 Maret 2026, sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan.

AHY meninjau seluruh moda transportasi, mulai dari darat, laut, udara, hingga perkeretaapian. Ia juga berkomunikasi langsung dengan petugas di berbagai daerah melalui sambungan virtual.

"Terkait transportasi darat, saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di Aceh. Untuk sektor laut dengan KSOP Batam, sektor udara dengan Bandara Juanda Surabaya, dan perkeretaapian dengan petugas di Semarang," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan transportasi mudik sejauh ini berjalan sesuai rencana dan masih dalam kendali pemerintah.

"Secara umum berjalan sesuai rencana. Meskipun terdapat dinamika di lapangan, kondisi tetap terkendali," kata AHY.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga arus mudik tetap aman, lancar, dan selamat bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai kebijakan untuk meringankan biaya perjalanan. Di antaranya penurunan tarif jalan tol hingga 30%, diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi hingga 18 persen, serta potongan harga tiket kapal laut dan kereta api hingga 30%.