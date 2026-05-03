Pajero Tabrak Pedagang Buah hingga Luka Parah di Jaktim, Sopir Kabur

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |14:25 WIB
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Mobil Pajero dengan pelat nomor B 1756 PJL diduga menabrak gerobak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang arah timur dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Pengemudi belum diketahui dan langsung kabur usai menabrak gerobak pedagang.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang didapat dari petugas yang mencari informasi di tempat kejadian perkara (TKP), Pajero itu menabrak gerobak ketika pedagang hendak menyeberang.

"Kemudian terlibat atau mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak seorang penjual atau pedagang buah atas nama Kamilin Azzarngi," katanya, Minggu (3/5/2026).

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala robek, ibu jari tangan kanan patah, pipi kanan memar dan lecet. "Kemudian mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri Jakarta Timur. Sedangkan, kendaraan Pajero NRKB B 1756 PJL yang dikemudikan belum diketahui pergi meninggalkan TKP," pungkasnya.

