Update! Korban Kecelakaan Kereta Bekasi 106 Orang, 15 Meninggal

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur mencapai 106 orang. Sebanyak 15 orang meninggal dan 91 lainnya luka-luka.

"Yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka, adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang, dan yang luka-luka 91," ujar Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4/2026).

Dudy mengatakan, seluruh korban luka langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit pascakejadian. Dari 91 korban luka, 38 orang di antaranya sudah diperbolehkan pulang.

"Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah kembali," imbuhnya.

Ia berharap penanganan medis terhadap korban yang masih dirawat dapat berjalan maksimal sehingga mereka segera pulih dan kembali berkumpul dengan keluarga. "Harapan kami bahwa sisanya, insya Allah, mudah-mudahan bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga," ujarnya.

(Arief Setyadi )

