Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 16 Orang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |12:19 WIB
Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 16 Orang
Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek jarak jauh di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Satu korban meninggal saat menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Iya benar, informasi yang kami terima jam 11 siang ini di RSUD Kota Bekasi, perempuan, MC usia 25 tahun," ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia menambahkan, secara keseluruhan ada 106 orang terdampak dalam insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Rinciannya, sebanyak 90 orang luka dan 16 orang meninggal dunia.

"Total korban 106 dengan rincian 90 pasien kondisi luka, dengan 44 pasien sudah kembali dan 46 pasien observasi. Lalu, 16 orang meninggal dunia," katanya.

Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam. Kecelakaan dipicu mobil taksi yang tertabrak KRL.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
