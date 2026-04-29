Perjalanan KRL Dibatasi Sampai Stasiun Bekasi Pasca-Kecelakaan

JAKARTA - Proses pemulihan jalur kereta di lintas Bekasi–Cikarang masih terus dilakukan usai terjadinya tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi pada Senin, 27 April 2026. Perjalanan KRL pun dibatasi hanyai sampai Stasiun Bekasi.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan proses evakuasi rangkaian KRL masih terus berjalan di lokasi kejadian.

“Hingga saat ini, proses evakuasi sarana KRL masih terus dilakukan di lokasi,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan aspek keselamatan sebelum operasional kembali dibuka sepenuhnya. “Pada pagi hari, perjalanan KRL masih dibatasi hanya sampai Stasiun Bekasi,” kata dia.

Meski demikian, KAI memproyeksikan layanan KRL untuk lintas Bekasi–Cikarang dapat kembali normal secara bertahap pada siang hari ini, seiring perkembangan penanganan di lapangan.

“Seiring perkembangan penanganan di lapangan, layanan direncanakan dapat kembali berjalan secara bertahap hingga lintas Bekasi–Cikarang pada siang hari,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.