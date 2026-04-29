Pasca-Kecelakaan, KRL Relasi Cikarang Diuji Coba di Stasiun Bekasi Timur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |13:06 WIB
KRL uji coba lintasi Stasiun Bekasi Timur (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - KRL Commuter Line relasi Cikarang mulai dilakukan uji coba pada hari ini, Rabu (29/4/2026). Relasi ini pertama kali diuji coba pasca-kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Commuter Line pada Senin 27 April 2026 malam.

Pantauan di lokasi, uji coba dilakukan di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Terlihat KRL Commuter Line dari arah Jakarta berhenti di Stasiun Bekasi Timur beberapa saat.

Setelah berhenti beberapa saat, KRL Commuter Line itu lantas kembali melaju menuju arah Cikarang. Uji coba dilakukan tanpa adanya penumpang di dalam gerbong KRL.

Adapun uji coba dilakukan meskipun bangkai gerbong KRL Commuter Line bekas ditabrak KA Argo Bromo Anggrek masih berada di sisi jalur 1. Kendati demikian, terlihat tidak ada hambatan saat Commuter Line itu tiba.

"Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan, uji coba, baik uji coba riil maupun persinyalan dan sebagainya. Untuk memastikan bahwa stasiun ini sudah bisa beroperasi melayani kembali KRL, yang paling utama adalah keselamatan, itu yang paling penting," kata Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, Rabu.

Apabila mendapatkan lampu hijau dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), maka KRL Commuter Line akan kembali beroperasi hari ini.

"Karena KNKT menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi, apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi," ujar Dudy.

(Arief Setyadi )

