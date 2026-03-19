Jalur Mudik Lingkar Gentong Padat Merayap, Polisi Terapkan Pengalihan Arus Lalin

TASIKMALAYA – Kepadatan arus kendaraan di kawasan Lingkar Gentong mulai terlihat pada Kamis (19/3/2026), yang diprediksi sebagai puncak arus mudik Lebaran oleh kepolisian setempat.

Sejak pagi hingga pukul 14.00 WIB, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Namun, sekitar 30 menit kemudian terjadi lonjakan volume kendaraan yang menyebabkan kepadatan.

Antrean kendaraan, mulai dari roda dua, roda empat hingga bus, mengular dari Lingkar Gentong bawah—dekat RM Gentong—hingga Simpang Pamoyanan dengan jarak sekitar 2 kilometer. Kendaraan hanya dapat melaju perlahan karena harus berbagi lajur dengan arus dari arah berlawanan, terutama di titik persimpangan.

Melihat kondisi tersebut, Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan, sempat merencanakan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) sepanjang enam kilometer, mulai dari Lingkar Gentong bawah hingga Simpang Sukamantri, dengan durasi sekitar 30 menit.

“Kita lihat situasinya, one way akan diberlakukan berapa lama,” ujar Riki saat ditemui di Pos Simpang Pamoyanan.