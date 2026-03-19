Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jalur Mudik Lingkar Gentong Padat Merayap, Polisi Terapkan Pengalihan Arus Lalin

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |16:07 WIB
Jalur Mudik Lingkar Gentong Padat Merayap (foto: Okezone)
A
A
A

TASIKMALAYA – Kepadatan arus kendaraan di kawasan Lingkar Gentong mulai terlihat pada Kamis (19/3/2026), yang diprediksi sebagai puncak arus mudik Lebaran oleh kepolisian setempat.

Sejak pagi hingga pukul 14.00 WIB, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Namun, sekitar 30 menit kemudian terjadi lonjakan volume kendaraan yang menyebabkan kepadatan.

Antrean kendaraan, mulai dari roda dua, roda empat hingga bus, mengular dari Lingkar Gentong bawah—dekat RM Gentong—hingga Simpang Pamoyanan dengan jarak sekitar 2 kilometer. Kendaraan hanya dapat melaju perlahan karena harus berbagi lajur dengan arus dari arah berlawanan, terutama di titik persimpangan.

Melihat kondisi tersebut, Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan, sempat merencanakan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) sepanjang enam kilometer, mulai dari Lingkar Gentong bawah hingga Simpang Sukamantri, dengan durasi sekitar 30 menit.

“Kita lihat situasinya, one way akan diberlakukan berapa lama,” ujar Riki saat ditemui di Pos Simpang Pamoyanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207850//pelabuhan_merak-jm5g_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207834//macet-b65M_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207833//kecelakaan_lalu_lintas-GqPx_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207828//macet-Mi9y_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207749//mudik-6M1l_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207726//polres_tasikmalaya-L7EQ_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement