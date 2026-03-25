Arus Balik Mudik Melandai, Jalur Arteri Bekasi Ramai Lancar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |23:33 WIB
Kepala Pos Pelayanan Mega Bekasi, Iptu Rojali (foto: Okezone)
JAKARTA – Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalur arteri Kota Bekasi terpantau ramai lancar pada periode arus balik Lebaran 2026, Rabu (25/3/2026) malam. Kondisi lalu lintas bahkan cenderung lengang menjelang dini hari.

Berdasarkan pantauan Okezone sejak pukul 21.30 WIB, ruas jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan Chairil Anwar hingga Jalan Raya Kalimalang terlihat ramai lancar tanpa penumpukan kendaraan.

Kondisi serupa juga terlihat di pintu keluar Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Arus kendaraan tetap bergerak normal tanpa hambatan berarti.

Sementara itu, pemudik sepeda motor hanya sesekali melintas di jalur arteri. Hal ini seiring dengan puncak arus balik yang telah terjadi pada Selasa (24/3/2026) malam.

Kepala Pos Pelayanan Mega Bekasi, Iptu Rojali, mengatakan arus balik pada Rabu malam sudah jauh berkurang.

“Untuk arus balik malam ini sudah terpantau lengang. Aktivitas pemudik mulai tidak terlihat, mengingat puncaknya terjadi pada 24 Maret sekitar pukul 23.00 WIB,” ujar Rojali.

 

arus balik Bekasi Mudik 2026
