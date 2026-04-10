Tragis, Bos Tenda di Bekasi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |22:30 WIB
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Bos tenda hajatan berinsial ES (60) ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian itu menggegerkan warga setempat. 

Saat ditemukan, jasad korban tergeletak bersimbah darah dengan luka di tubuhnya. Polisi pun turun tangan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pembunuhan. 

"Penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi masih melakukan pendalaman terkait tentang peristiwa ini, apakah terjadi pembunuhan murni atau ada barang-barang yang diambil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (10/4/2026).

Kini, jenazah korban telah di evakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses autopsi dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian.

"Jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi luka. Saat ini, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi," ujarnya.

Peristiwa ini pertama kali terungkap pada Kamis, 9 April 2026 sekitar pukul 12.20 WIB di Kampung Utan Salak, Desa Kertamukti. Awal mula kejadian terkuak dari kecurigaan karyawan korban.

Mereka datang ke rumah untuk mengambil perlengkapan tenda, namun tak mendapat respons sama sekali dari korban. Setelah pintu rumah berhasil dibuka, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

(Arief Setyadi )

