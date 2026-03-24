Mobil Travel Pulang Mudik Berisi 20 Penumpang Masuk Jurang, 6 Orang Sekeluarga Tewas

MAJALENGKA - Kecelakaan maut terjadi di turunan kawasan Desa Maniis, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Mobil travel membawa rombongan keluarga pulang mudik masuk jurang sehingga menewaskan enam penumpang asal Rengasdengklok.

Kecelakaan terjadi saat rombongan keluarga berjumlah sekitar 20 orang dalam perjalanan arus balik setelah mudik dari Tasikmalaya. Mereka menumpang mobil travel jenis Elf bernomor polisi Z 7012 CN.

Keluarga korban, Ari Samsul, menjelaskan kronologi awal berdasarkan informasi yang diterimanya dari keluarga korban lainnya.

"Dapat kabar dari anak korban, katanya mobil rem blong dalam perjalanan pulang ke Karawang dari Tasikmalaya lewat Pangandaran lalu dibuangnya ke Majalengka," ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena rem tidak berfungsi. Sopir kehilangan kendali saat melintasi jalur menurun sehingga kendaraan keluar jalur dan akhirnya terbalik.

"Pas turunan rem blong, enam orang tewas dengan sopir. Ini rombongan keluarga. Ada kakek, menantu, semuanya keluarga dari pulang mudik," pungkasnya.

Sementara, sebanyak sembilan ambulans dari Rengasdengklok diterjunkan untuk menjemput korban kecelakaan mobil travel masuk jurang di Majalengka. Proses penjemputan ini difasilitasi oleh Polsek Rengasdengklok dengan pendampingan kepada keluarga korban.