Imbas Kecelakaan Beruntun di KM 47, Tol Jakarta-Cikampek Macet

JAKARTA - Arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) macet di beberapa titik pada hari kedua Lebaran, Minggu (22/3/2026) pagi. Kepadatan ini disebabkan lonjakan volume kendaraan dan adanya kecelakaan beruntun di wilayah Karawang.

Berdasarkan laporan Jasa Marga hingga pukul 07.34 WIB, kemacetan sudah mulai terpantau sejak wilayah Bekasi. Di titik Cibitung KM 27 hingga Cikarang Barat KM 28, kendaraan mengalami hambatan akibat kepadatan volume lalu lintas.

Kondisi serupa terjadi di wilayah Karawang, tepatnya di KM 47 hingga KM 53 arah Cikampek. Kepadatan di titik ini dipicu penanganan kecelakaan beruntun yang terjadi di bahu jalan.

"07.34 WIB #Tol_Japek Cibitung KM 27 - Cikarang Barat KM 28 PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat KM 47 - Karawang Timur KM 53 PADAT, dampak penanganan kecelakaan beruntun di bahu luar/kiri," tulis Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya.

Selain itu, arus lalu lintas di wilayah Dawuan KM 60 menuju KM 61 arah Cikampek juga dilaporkan padat merayap. Peningkatan volume kendaraan di hari kedua Lebaran ini diduga berasal dari warga yang hendak silaturahmi ke arah Jawa Barat dan Jawa Tengah maupun wisatawan lokal.

"Dawuan KM 60 - KM 61 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin," tulis Jasa Marga.

Hingga berita ini diturunkan, petugas kepolisian dan Jasa Marga masih berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan di KM 47 untuk mengurai kepadatan. Para pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman antar kendaraan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

