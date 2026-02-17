Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imlek, Lalu Lintas Kendaraan ke Puncak Bogor Melonjak!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |14:42 WIB
Imlek, Lalu Lintas Kendaraan ke Puncak Bogor Melonjak!
Lalin menuju Puncak, Bogor melonjak di momen Imlek (Foto: Jasamarga)
JAKARTA - Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menyebutkan adanya peningkatan arus lalu lintas di kawasan Jalan Tol Jabodetabek menuju kawasan Puncak Bogor pada libur Imlek 2026.

"Pada periode Senin, 16 Februari 2026 libur panjang Tahun Baru Imlek 2026, masih terpantau peningkatan volume lalu lintas dari Jabodetabek menuju kawasan wisata Puncak Bogor melalui Gerbang Tol (GT) Ciawi 1, dengan total transaksi tercatat sebanyak 41.226 kendaraan, meningkat 33,89% dibandingkan volume normal 30.790 kendaraan," ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, volume lalu lintas lainnya meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui GT Cengkareng tercatat sebanyak 63.310 kendaraan atau lebih rendah 14,86% dibandingkan volume normal 74.363 kendaraan. Selain di Jabodetabek, di wilayah Jawa Barat, pada periode Senin, 16 Februari 2026 libur panjang Tahun Baru Imlek 2026, terpantau pula peningkatan volume lalu lintas menuju Rancaekek melalui GT Cileunyi dan menuju Bandung melalui GT Pasteur.

"Tercatat total sebanyak 74.733 kendaraan melintas, atau meningkat sebesar 16,34% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 64.235 kendaraan," tuturnya.

Ia menerangkan, volume lalu lintas meninggalkan Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta melalui gerbang tol yang sama, tercatat volume lalu lintas sebanyak 69.207 kendaraan melintas, atau meningkat sebesar 21,99% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 56.732 kendaraan. 

