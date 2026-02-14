Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Imlek, Tol Dalam Kota Padat Macet

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |11:49 WIB
Libur Imlek, Tol Dalam Kota Padat Macet
JAKARTA - Arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota Jakarta terpantau padat di sejumlah titik pada Sabtu (14/2/2026) siang. Kepadatan terjadi akibat tingginya volume kendaraan, baik di jalur utama maupun di akses keluar menuju jalan arteri.

Kepadatan lalu lintas ini diakibatkan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur panjang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, hingga Selasa, 17 Februari 2026.

Informasi kepadatan lalu lintas itu disampaikan melalui akun resmi X milik PT Jasa Marga pada pukul 11.00 WIB. Di wilayah Cawang, kepadatan terpantau mulai KM 00 hingga KM 02 arah Tebet akibat lonjakan volume lalu lintas.

Sementara itu, Tebet KM 03 hingga keluar Semanggi/Kebayoran KM 07+800 juga dilaporkan padat, dipicu kepadatan kendaraan di jalan arteri.

"Tol_DalamKota Cawang KM 00 - KM 02 arah Tebet PADAT, kepadatan volume lalin. Tebet KM 03 - Keluar Semanggi/Kebayoran KM 07+800 PADAT, kepadatan volume lalin dijalan arteri," tulis PT Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya.

Kondisi serupa terjadi di Simpang Susun Pluit KM 19 hingga KM 20 arah Bandara yang mengalami kepadatan volume kendaraan. 

"Simpang Susun Pluit KM 19 - KM 20 arah Bandara PADAT, kepadatan volume lalin."

 

