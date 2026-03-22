Contraflow Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek Seiring Meningkatnya Volume Kendaraan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |11:35 WIB
Contraflow Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek Seiring Meningkatnya Volume Kendaraan (Dok Okezone)
JAKARTA - PT Jasamarga menerapkan contraflow di KM 55 hingga KM 65 Tol Jakarta-Cikampek pada Minggu (22/3/2026) pagi ini. Rekayasa contraflow itu diterapkan seiring meningkatnya mobilitas kendaraan pada hari kedua Lebaran.

1. Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek

Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Plaza Tol Jakarta-Cikampek, Ria Marlinda Paallo rekayasa contraflow itu dimulai sejak pukul 09.13 WIB.

“Seiring meningkatnya mobilitas kendaraan pada periode libur hari raya idulfitri 1447H, rekayasa lalu lintas contraflow diberlakukan di KM 55 hingga KM 65 Ruas Tol Jakarta–Cikampek sejak Minggu, 22 Maret 2026 pukul 09.13 WIB,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).

Dia menyebutkan, penerapan ini merupakan langkah responsif berdasarkan kondisi lalu lintas aktual di lapangan, dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kelancaran.

“JTT bersama kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas dan melakukan pengaturan terbaik agar perjalanan tetap aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan,” ujarnya.

