Ragunan Dipadati Wisatawan saat Long Weekend, Diprediksi Tembus 100 Ribu Pengunjung

JAKARTA – Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan dipadati wisatawan saat momen libur panjang May Day 2026. Pada Sabtu (2/5/2026), jumlah kunjungan membeludak hingga 23 ribu orang hingga tengah hari. Pengelola menargetkan kunjungan hingga 100 ribu wisatawan saat masa libur panjang selama tanggal 1 hingga 3 Mei 2026.

Pantauan di lokasi, mayoritas pengunjung datang bersama keluarga dengan membawa anak-anak. Selain itu, terlihat kalangan pemuda yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata.

Antrean pengunjung di pintu masuk terpantau relatif lancar dan tidak mengular. Sementara arus lalu lintas menuju Taman Margasatwa Ragunan juga terpantau ramai, namun tidak sampai mengalami kemacetan parah seperti saat momen libur Hari Raya atau hari besar lainnya.

Pejabat Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan lonjakan pengunjung sudah terjadi sejak hari sebelumnya. Pada 1 Mei 2026, jumlah pengunjung menyentuh 25 ribu orang.

“Kemudian hari ini tercatat sampai 23.000 di separuh hari ya, di jam 12. Kalau kita memprediksikan hari ini lebih ramai dibandingkan kemarin, karena ini separuh hari saja sudah tercatat 23.000 pengunjung ya. Nanti kalau kita prediksikan sampai sore kemungkinan sampai dengan 40.000 lebih pengunjung,” ujar Bambang saat ditemui di lokasi.

Ia menambahkan, peningkatan jumlah pengunjung diperkirakan berlangsung hingga hari terakhir libur panjang.

“Biasanya orang-orang akan lebih banyak merencanakan di libur hari terakhir untuk libur panjang weekend ini,” lanjutnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pengelola telah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya menyiapkan 27 titik fasilitas parkir.

“Kemungkinan besar pengunjung banyak yang menggunakan kendaraan roda empat. Jadi untuk itu kami menyiapkan parkir-parkir tambahan dan mulai dari kemarin juga sudah kita manfaatkan parkir ini, parkir tambahan yang kita siapkan ada di sekitar 27 titik ya yang sudah kita siapkan. Untuk kemarin memang belum semua kita gunakan karena masih bisa tertampung, demikian,” katanya.