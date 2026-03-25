Pelabuhan Bakauheni Kembali Meningkat, 128.281 Pemudik Menyeberang ke Pulau Jawa

LAMPUNG SELATAN – Volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kembali meningkat pada masa arus balik Lebaran 2026, Rabu (25/3/2026) sore.

Berdasarkan pantauan Okezone, kendaraan roda dua maupun roda empat mulai berdatangan sejak pukul 15.30 WIB. Kepadatan terus meningkat hingga sekitar pukul 17.30 WIB, ditandai dengan ramainya pintu masuk pelabuhan oleh lalu lalang kendaraan.

Selain itu, buffer zone atau zona tunggu kendaraan di setiap dermaga terpantau penuh oleh kendaraan yang mengantre untuk masuk ke kapal. Antrean bahkan mengular hingga ke bagian belakang buffer zone dekat pintu masuk eksekutif yang biasanya relatif kosong.

Sebanyak delapan hingga sembilan lajur di setiap buffer zone terisi penuh oleh kendaraan. Sepeda motor pun mulai berdatangan dan memenuhi area tunggu yang tersedia.

Kondisi pada sore hari ini sangat kontras dibandingkan pagi hari, di mana Pelabuhan Bakauheni sempat lengang setelah mengalami puncak arus balik pada malam 24 Maret 2026.