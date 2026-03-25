Puncak Arus Balik di Lingkar Gentong Dipastikan Selesai, Lalu Lintas Kembali Lancar

TASIKMALAYA – Puncak arus balik kendaraan yang melintasi Lingkar Gentong, Tasikmalaya, pada Lebaran 2026 dinilai telah berakhir. Hal ini terlihat dari kondisi lalu lintas yang mulai ramai dan lancar, bahkan sesekali cenderung lengang pada H+4, bertepatan dengan hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama.

“Puncak arus itu kemarin. Hari ini aktivitas pekerjaan sudah kembali normal, mulai dari pegawai negeri, karyawan pabrik, hingga BUMN,” ujar Kasatlantas Polres Tasikmalaya Kota, Riki Kustiawan, Rabu (25/3/2026).

Meski tidak merinci angka, Riki menekankan bahwa volume kendaraan, baik roda dua maupun bus, mengalami penurunan signifikan dibandingkan puncak arus balik pada H+2 dan H+3.

Namun demikian, kepolisian tetap mewaspadai potensi lonjakan kendaraan pada akhir pekan. Pasalnya, masa libur sekolah masih berlangsung hingga 29 Maret 2026.

“Kami melaksanakan pengamanan Operasi Ketupat dari 13 hingga 25 Maret. Selanjutnya, pada 26 sampai 28 Maret, kami melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD),” jelasnya.