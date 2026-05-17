Terlibat Kasus Narkotika, Kasat Narkoba Kukar Terancam Dipecat!

Ardi Wiriya , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |21:10 WIB
AKP Yohanes Bonar Adiguna (foto: dok Polres Kukar)
JAKARTA - Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar), AKP Yohanes Bonar Adiguna, terancam diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri, usai ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis etomidate liquid vape.

AKP Yohanes ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, setelah namanya muncul dalam penyelidikan paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi ke wilayah Tenggarong dan Balikpapan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, mengungkapkan tersangka diduga memesan sekaligus menggunakan liquid vape yang mengandung etomidate.

Dalam pemeriksaan, AKP Yohanes mengaku liquid tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun, penyidik menduga ada fakta lain lantaran jumlah barang yang diterima cukup besar.

“Yang bersangkutan tercatat menerima pengiriman sebanyak lima kali dengan total kurang lebih 100 botol liquid vape,” ujar Romylus, Minggu (17/5/2026).

 

