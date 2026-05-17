Gerakan Mengajar Desa Bangun Sekolah Pertama di Wilayah 3T

TIMOR TENGAH SELATAN - Gerakan Mengajar Desa kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia, melalui Program Bangun Sekolah yang dilaksanakan pada 14 Mei 2026 di Desa Fatukusi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.

Program ini diwujudkan melalui pembangunan dua ruang kelas dan satu perpustakaan berukuran masing-masing 7 x 8 meter yang telah disesuaikan dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembangunan tersebut didanai melalui kampanye #WargaBangunSekolah bersama Gerakan Mengajar Desa.

Desa Fatukusi dipilih bukan tanpa alasan. Desa ini merupakan satu-satunya desa di Kabupaten TTS dari total 266 desa yang belum memiliki Sekolah Dasar definitif. Selama ini, kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan melalui TRK (kelas jauh) dengan kondisi bangunan yang sangat terbatas dan tidak layak. Wilayah ini juga termasuk kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sehingga akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar.

Selain pembangunan fisik, program ini juga membawa misi advokasi untuk mendorong agar status Sekolah Dasar definitif segera diberikan di Desa Fatukusi sehingga keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut dapat lebih terjamin.

Gerakan Mengajar Desa merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Gardian Muhammad, Rudi Reynal Sulaiman, dan Arda Novrizal Haq pada 2018 dengan fokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan di wilayah pedesaan serta daerah 3T di Indonesia.

Pembangunan di Desa Fatukusi ini diinisiasi langsung oleh Gardian Muhammad bersama Virdian Aurellio yang turut terlibat aktif dalam proses pelaksanaan di lapangan.