Prabowo Targetkan Renovasi 70 Ribu Sekolah pada 2026

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui program renovasi sekolah dalam skala besar. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia akan direnovasi.

Ia mengungkapkan, bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan terhadap sekitar 17 ribu sekolah.

“Tahun lalu kita, anggaran ini sekitar 17 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Tapi anggaran 2026, kita akan perbaiki 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (30/4/2026).

Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap hingga tuntas pada 2028. Berdasarkan perhitungan pemerintah, dari total sekitar 288 ribu sekolah, sebagian besar akan selesai direnovasi dalam tiga tahun ke depan.

“Saya berharap semua sekolah akan selesai pada tahun 2028. Kita kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu. Kalau 100 ribu pada 2027, 100 ribu pada 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” jelasnya.