Presiden Prabowo Bakal Sampaikan Taklimat saat Apel Dansat TNI 2026 di Unhan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |10:47 WIB
Presiden Prabowo Bakal Sampaikan Taklimat saat Apel Dansat TNI 2026 di Unhan
Presiden Prabowo Bakal Sampaikan Taklimat saat Apel Dansat TNI 2026 di Unhan (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pengarahan atau taklimat dalam acara Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI Tahun 2026. Kegiatan ini akan berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026). 

1. Berikan Taklimat

Dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden, persiapan telah dilakukan untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo. Sejumlah perwira tinggi (pati) dan pejabat teras di lingkungan TNI telah memadati area Unhan. Para jenderal dan pejabat TNI juga tampak mengenakan pakaian dinas lengkap (PDL), siap menerima taklimat langsung dari Presiden Prabowo. 

Sebelum memasuki ruangan utama, para peserta apel disambut dengan deretan lukisan presiden-presiden Indonesia terdahulu yang terpajang di area lobi. Beberapa lukisan yang menarik perhatian antara lain potret Presiden pertama RI Ir Soekarno, Presiden kedua RI Soeharto, hingga lukisan Presiden Prabowo Subianto.

Keberadaan lukisan-lukisan bersejarah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para perwira tinggi yang hadir. Tak sedikit dari mereka yang menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan berfoto di depan lukisan para pemimpin bangsa tersebut sebelum rangkaian acara dimulai.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mengungkap capaian berbagai program unggulan TNI AD yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, hingga pengelolaan sampah, dalam Apel Dansat TNI Tahun Anggaran 2026 di Unhan Sentul, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026). 

Dalam paparannya, KSAD menegaskan TNI AD tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga berperan aktif membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar.

 

