Ketika Prabowo Ingin Panjang Umur demi Saksikan Indonesia Jaya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap dirinya panjang umur untuk melihat kebangkitan Indonesia di masa mendatang. Ia optimistis dengan masa depan Indonesia dan yakin akan menjadi negara maju dan sejahtera.

Mulanya, Prabowo menceritakan salah satu lagu favoritnya yang berjudul "Pertemuan" karya Anna Mathovani. Ia menyukai salah satu lirik lagu yang berbunyi "ku ingin hidup seribu tahun lagi".

“Sebetulnya secara jujur saya suka dengan kata-kata dari salah satu lagu favorit saya. Kan ada kata-kata itu dalam lagu "Pertemuan" kan ada itu "saya ingin hidup seribu tahun lagi" karena saya ingin melihat Indonesia jaya, rakyat Indonesia makmur, Indonesia dihormati, dibanggakan oleh bangsa-bangsa lain,” kata Prabowo dalam peresmian pembangunan 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, dikutip Kamis (30/4/2026).

Saat ini, pemerintah tengah memulai pembangunan (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional fase II pada 29 April 2026, dengan estimasi total investasi mencapai Rp116 triliun.

Program ini mencakup sektor energi, logam dan mineral, material konstruksi, serta agroindustri yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, serta mendorong terciptanya peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.