Prabowo Targetkan 288 Ribu Sekolah Tuntas Direvitalisasi pada 2028

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |16:08 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan revitalisasi sebanyak 288 ribu sekolah di seluruh Indonesia dapat rampung pada 2028. Program ini merupakan bagian dari investasi besar pemerintah di sektor pendidikan.

“Saya berharap semua sekolah akan selesai di tahun 2028. Kita kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu. Kalau 100 ribu 2027, 100 ribu 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” ucap Prabowo usai meninjau SMAN 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Namun, upaya pemerintah tidak akan berhenti hanya pada perbaikan fisik bangunan. Prabowo menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital di ruang kelas.

“Saya tidak mau berhenti di situ. Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya. Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, smart classroom. Sekarang baru satu per sekolah ya? Ada yang dua,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kepala Negara menargetkan penambahan perangkat pembelajaran digital di setiap sekolah. “Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3, 4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan 3 tambahan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian interaktif, silabus-silabus ada di software membantu semua. Kalau murid atau guru ingin mengulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran,” tambahnya.

