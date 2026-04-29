Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Hadiri Peringatan May Day di Monas, Bukti Pemerintah Berdiri Bersama Buruh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |15:40 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan May Day atau Hari Buruh pada 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo ini menjadi bukti bahwa pemerintah berdiri bersama buruh.

“Pemerintah ingin menegaskan satu hal, bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan buruh, melainkan berdiri bersama buruh,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, negara hadir sebagai pelindung pekerja, sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja di Tanah Air.

Pemerintah memahami, jelang Hari Buruh, masyarakat terutama buruh dihadapkan oleh berbagai kekhawatiran. Mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi.

“Pemerintah mencatat dan memahami keresahan ini. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement