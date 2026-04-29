Prabowo Bantah Indonesia Gelap: Matanya Burem, Kau Kabur Saja Sana ke Yaman!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan masa depan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cerah dan optimistis. Hal itu membantah narasi negatif yang menyebut Indonesia tengah berada dalam kondisi gelap.

Prabowo menyampaikannya saat menghadiri acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut program hilirisasi sebagai tonggak bersejarah dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ia mengibaratkan perjuangan bangsa ini seperti sebuah long march yang penuh rintangan, mulai dari masa penjajahan hingga berbagai upaya adu domba.

“Hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama susah, ibarat long march, ini long march suatu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita di-infiltrasi, dibikin pemberontakan-pemberontakan: DI/TII, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu,” kata Prabowo.

Prabowo secara khusus menyoroti pihak-pihak yang terus menebarkan pesimisme dengan menyebut Indonesia sedang gelap. Menurutnya, pandangan tersebut hanya muncul dari orang-orang yang enggan melihat kenyataan objektif.

Prabowo bahkan memberikan pernyataan menohok kepada pihak-pihak yang tidak percaya pada kemajuan dalam negeri dan ingin meninggalkan Indonesia. Ia mempersilakan mereka untuk pergi agar tidak menimbulkan kegaduhan di dalam negeri.

“Terus kita dibikin apa lagi, Indonesia gelap, matanya buram, Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur saja kau ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur ke mana?” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.