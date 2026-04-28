HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kunker ke Cilacap Usai Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |17:09 WIB
JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cilacap, Provinsi Jawa Tengah usai menjenguk korban kecelakaan kereta KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang dirawat di RSUD Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (28/4/2026).

“Bapak Presiden pagi ini menyempatkan untuk menjenguk para korban di RSUD Bekasi sebelum Bapak Presiden akan bertolak ke luar kota untuk melaksanakan beberapa agenda kunjungan kerja,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media.

Sementara itu, pesawat yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap, pukul 12.07 WIB.

Tampak menyambut Kepala Negara di Bandar Udara Tunggul Wulung yakni Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Dandim 0703/ Cilacap Letkol Inf. Andi Azis, dan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono. Setelah itu, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Banyumas, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sampah terpadu yang diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan lingkungan yang berkelanjutan di berbagai wilayah.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215031/rocky_gerung-OJPm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214968/reshufflle-trLW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214938/mendiktisantek-rjRE_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214844/prabowo-wFQg_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214540/prabowo_dan_kapolri-tTLk_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214533/prabowo-Td6M_large.jpg
