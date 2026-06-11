Presiden Prabowo Bakal Bertemu Jusuf Kalla

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Jusuf Kalla pada 2025 silam (Foto: Tangkapan layar/Biro Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Prabowo pun menyambut baik permintaan pertemuan JK.

"Pak Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu meminta waktu bertemu kepada Presiden Prabowo," ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kamis (11/6/2026).

Teddy mengungkapkan permintaan pertemuan tersebut disampaikan beberapa hari lalu dan direncanakan akan dihadiri langsung oleh JK bersama putranya yang juga berkiprah di dunia usaha.

"Beliau akan datang bersama putra beliau yang juga seorang pebisnis," ujar Teddy.

Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo senantiasa membuka ruang komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai tokoh nasional.

"Termasuk para pelaku usaha, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan serta membangun kolaborasi untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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