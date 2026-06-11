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Prabowo: Saya Dipilih 90 Juta Rakyat Dalam Pemilu Bebas dan Adil!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |14:06 WIB
Prabowo: Saya Dipilih 90 Juta Rakyat Dalam Pemilu Bebas dan Adil!
Prabowo: Saya Dipilih 90 Juta Rakyat Dalam Pemilu Bebas dan Adil!
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap demokrasi. Sebagai presiden yang terpilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis, dirinya akan menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara demokrasi.

"Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil," ujar Prabowo menjawab kritikan The Economist,  pada Kamis (11/6/2026).

Menurut Prabowo, demokrasi tetap merupakan sistem yang terbaik meski tidak sempurna. "Saya percaya pada demokrasi. Saya memahami bahwa legitimasi demokratis diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," katanya.

Prabowo pun terbuka terhadap kritik. Sebab dalam demokrasi, kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting.

"Saya menyambut kritik. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah yang saya pimpin dan menimbangnya berdasarkan fakta, serta realitas yang dihadapi rakyat biasa," kata Prabowo.

Namun, Prabowo menambahkan, penerapan demokrasi perlu disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan stabilitas agar bisa bergerak maju. Dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik, kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik.

"Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan," ucapnya.

Selama bertahun-tahun, Prabowo menuturkan, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen. Tetapi itu belum cukup, Indonesia harus mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun agar dapat menjadi negara maju.

 

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