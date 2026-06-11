Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBB Ingatkan Potensi Kelaparan Besar Tahun Ini, Prabowo: Kita Alhamdulillah Kuat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |11:29 WIB
PBB Ingatkan Potensi Kelaparan Besar Tahun Ini, Prabowo: Kita Alhamdulillah Kuat
Presiden Prabowo Subianto.
A
A
A

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengingatkan negara-negara di dunia terkait potensi kelaparan besar tahun ini, demikian diungkap Presiden Prabowo Subianto. Tetapi, Presiden memastikan bahwa saat ini Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat.

“Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pangan di tengah situasi global yang semakin kompleks. Menurutnya, kekuatan Indonesia dinilai cukup besar untuk menghadapi tantangan ke depan, salah satunya tantangan iklim dunia.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui penegakan hukum yang konsisten. Menurut Presiden, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung dunia usaha dan investasi.

“Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja, karena itu pemerintah harus membuat keadaan yang baik untuk para pengusaha. Keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakkan,” ucapnya.

Di sektor energi, dia mengatakan bahwa pemerintah tengah bekerja keras untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Presiden optimistis Indonesia akan memiliki ketahanan energi yang semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan.

“Perhitungan kita tiga tahun lagi, kita benar-benar sangat kuat di bidang energi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong industrialisasi melalui hilirisasi. Menurut Presiden, hal ini merupakan upaya untuk membuka peluang bagi anak bangsa untuk dapat menguasai pasar domestik dan memperkuat kedaulatan industri nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/455/3223854//prabowo_subianto-lOWm_large.jpg
Prabowo: 81 Tahun Merdeka, Kita Harus Punya Mobil Buatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223853//prabowo_subianto-gjsJ_large.jpg
Prabowo: Pengusaha Indonesia Banyak Dosanya, Jangan Langgar Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223809//prabowo-SykN_large.jpg
Prabowo Mau Jadi Presiden karena Lihat Indonesia Menuju Arah yang Salah Sejak Tahun 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223793//presiden_prabowo_subianto-ZamE_large.jpg
Presiden Prabowo Rencanakan Perbaikan hingga 400 RS di Indonesia, Ditargetkan Rampung 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223786//prabowo-x4IU_large.jpg
Survei Adidaya Institute: Serius Berantas Korupsi, Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223762//presiden_prabowo-Y3Fp_large.png
Cocok dengan Hipmi, Prabowo: Kelakuannya Sudah Saya Kenal Semuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement