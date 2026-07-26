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Menlu Sugiono Bertemu Menteri Palestina, Tegaskan Dukungan RI untuk Warga Gaza

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |11:30 WIB
Menlu Sugiono Bertemu Menteri Palestina, Tegaskan Dukungan RI untuk Warga Gaza
Menlu Sugiono Bertemu Menteri Palestina
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JAKARTA -  Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bertemu Menteri Pembangunan Sosial Palestina Samah Hamad di sela-sela Pertemuan ke-59 ASEAN Foreign Ministers' Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings (AMM-PMC) di Manila, Filipina.

Sugiono kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta rekonstruksi Gaza.

Dia juga menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina telah menjadi bagian penting dari politik luar negeri Indonesia dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

 “Wujud dukungan ini tidak hanya melalui konsistensi dukungan politik dan diplomasi, tetapi juga dalam berbagai bentuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina,” tegas Sugiono dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/7/2026).

Sugiono mengatakan, Indonesia tidak hanya berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga mendukung penguatan kapasitas Otoritas Palestina serta proses rekonstruksi Gaza.

“Dukungan bagi penguatan kapasitas bagi otoritas Palestina serta rekonstruksi Gaza melengkapi bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia kepada Palestina dan ini merupakan komitmen dukungan nyata Indonesia sebagai mitra Palestina,” tutup Sugiono.

Sementara itu, Menteri Pembangunan Sosial Palestina Samah Hamad menyampaikan perkembangan terkini mengenai beratnya tantangan yang masih dihadapi rakyat Palestina. Dia juga menyampaikan apresiasi atas solidaritas serta bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia.

 

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