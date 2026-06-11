Ditemani Putranya, Jusuf Kalla Temui Prabowo di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurut informasi, pertemuan itu dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.

Setibanya di teras Istana Merdeka, JK yang mengenakan batik abu dengan motif cokelat itu keluar dari pintu mobil dan langsung disambut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. JK juga didampingi oleh putranya, yakni Solihin Kalla, yang juga merupakan CEO Kalla Group.

Setelahnya, Prabowo langsung menyambut JK dan putranya dengan jabat tangan erat. Kemudian, ketiganya duduk di meja bundar berwarna cokelat.

Sebelumnya, Seskab Teddy juga telah mengungkapkan pertemuan Prabowo dan JK. "Pak Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu meminta waktu bertemu kepada Presiden Prabowo," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.

Teddy mengungkapkan permintaan pertemuan tersebut disampaikan beberapa hari lalu dan direncanakan akan dihadiri langsung oleh JK bersama putranya yang juga berkiprah di dunia usaha.