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Ketika Prabowo Gembira Baca Surat Terima Kasih dari Siswa SMKN 1 Sorong

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |22:30 WIB
Ketika Prabowo Gembira Baca Surat Terima Kasih dari Siswa SMKN 1 Sorong
Presiden Prabowo Subianto gembira baca surat terima kasih dari Siswa SMKN 1 Sorong (Foto: Dok Ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat ucapan terima kasih dari siswa SMKN 1 Sorong. Surat itu diterima Prabowo saat menggelar rapat terbatas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 11 Juni 2026.

Dalam ratas, Mu’ti menyampaikan bahwa dirinya membawa titipan khusus dari para siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya. “Saya dapat titipan, Pak Presiden, dari murid di Sorong,” kata Abdul Mu’ti.

Ia kemudian mengambil sebuah surat dan menyerahkannya langsung kepada Presiden Prabowo. Sambil menyerahkan surat itu, Mu’ti menjelaskan bahwa isinya merupakan ungkapan terima kasih yang tulus dari para pelajar.

“Untuk Bapak, ucapan terima kasih. Ditulis dari hati,” ucapnya.

Kemudian, Prabowo menerima surat tersebut dengan senyum gembira. Ia lalu membacanya dengan penuh perhatian hingga tuntas. Di sela momen itu, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa para siswa yang menulis surat merupakan gambaran dari cita-cita besar Presiden terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

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